Sky Sports: Нил Леннон или Сэм Эллардайс могут временно возглавить «Лестер»

В воскресенье «Лестер» объявил об отставке главного тренера Клода Пюэля. По данным издания, в список претендентов на должность рулевого команды входят Роберто Мартинес, Брендан Роджерс, Рафаэль Бенитес, однако в настоящее время все они заняты, и клуб полагает, что может потребоваться некоторое время, чтобы договориться о сделке с любым из них.

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Поэтому руководство «лис» рассматривает вариант назначения исполняющего обязанности главного тренера до конца текущего сезона. Леннон и Эллардайс заинтересованы занять должность на временной основе.

Последним местом работы Леннона был шотландский клуб «Хиберниан», который он покинул этой зимой после двух с половиной лет работы. Ранее 47-летний североирландец также возглавлял английский «Болтон» и шотландский «Селтик».

Эллардайс в мае 2018 года ушел из «Эвертона» и с тех пор находится без работы. Прежде 64-летний специалист тренировал английские «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Блэкберн», «Ньюкасл», Болтон, сборную Англии.