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16:49 (мск), источник: Р-Спорт

Sky Sports: Нил Леннон или Сэм Эллардайс могут временно возглавить «Лестер»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Нил Леннон или Сэм Эллардайс могут стать временно исполняющим обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Лестер», сообщает Sky Sports.

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В воскресенье «Лестер» объявил об отставке главного тренера Клода Пюэля. По данным издания, в список претендентов на должность рулевого команды входят Роберто Мартинес, Брендан Роджерс, Рафаэль Бенитес, однако в настоящее время все они заняты, и клуб полагает, что может потребоваться некоторое время, чтобы договориться о сделке с любым из них.

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Поэтому руководство «лис» рассматривает вариант назначения исполняющего обязанности главного тренера до конца текущего сезона. Леннон и Эллардайс заинтересованы занять должность на временной основе.

Последним местом работы Леннона был шотландский клуб «Хиберниан», который он покинул этой зимой после двух с половиной лет работы. Ранее 47-летний североирландец также возглавлял английский «Болтон» и шотландский «Селтик».

Эллардайс в мае 2018 года ушел из «Эвертона» и с тех пор находится без работы. Прежде 64-летний специалист тренировал английские «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Блэкберн», «Ньюкасл», Болтон, сборную Англии.

«Лестер» занимает 12-е место в чемпионате Англии, набрав 32 очка в 27 матчах. После отставки Пюэля команду временно тренируют Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

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