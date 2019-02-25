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16:51 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Вратарь «Челси» Аррисабалага не будет наказан за отказ уйти на замену

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага не будет наказан за отказ покинуть поле и уйти на замену в финальном матче Кубка английской лиги по футболу против «Манчестер Сити», сообщает Evening Standard со ссылкой на источники в лондонском клубе.

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Встреча «Челси» — «Манчестер Сити» прошла в воскресенье на «Уэмбли». Манчестерская команда одержала победу в серии пенальти со счетом 4:3, а в основное и дополнительное время мячей забито не было — 0:0. В концовке дополнительного времени Аррисабалага отказался уходить на замену, чем привел в ярость главного тренера лондонцев Маурицио Сарри, но после игры и специалист, и вратарь заявили, что конфликта между ними нет, просто произошло недопонимание.

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Согласно официальной версии, замена голкипера не была изначально запланирована, просто в том эпизоде испанский вратарь получил повреждение, но после показал, что сможет продолжать игру. В серии пенальти Аррисабалага отразил один из ударов соперников в исполнении Лероя Сане.

Как отмечает источник, Аррисабалага не будет никак наказан за инцидент, так как в данном моменте он не хотел подвергнуть сомнению авторитет Сарри в команде, как это могло показаться со стороны. Также футболист «Челси» Давид Луис подтвердил в интервью Evening Standard, что позиции итальянского специалиста в коллективе непоколебимы.

«Тренер имеет власть над командой. Мы полностью его уважаем, здесь нет проблем для меня. Мы все верим в его игровую философию и в то, как он видит футбол в нашем исполнении. Именно поэтому мы провели отличный матч против лучшей команды Европы на данный момент. Случившееся было недоразумением, мы все хотим сделать “Челси” только лучше», — сказал бразильский защитник «синих».

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