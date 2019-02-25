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17:20 (мск), источник: Vesti.kz

Девять легионеров КПЛ-2018, которые пока никому не нужны

Эти футболисты по-разному провели предыдущий сезон, хотя некоторые из них не первый год выступали в казахстанском чемпионате. Сейчас их объединяет безработица, хотя не исключено, что кому-то все же удастся где-то трудоустроиться. Корреспондент Vesti.kz представляет девять легионеров казахстанской премьер-лиги-2018, которые пока остаются без клуба.

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Франк Джа Джедже

Полсезона 2017 года провел за «Иртыш», забив два гола в 15 играх чемпионата. Летом того же года перебрался в «Кайсар», за который отыграл полтора сезона, но также результативными действиями не блистал — три мяча в 28 матчах. По завершении чемпионата 32-летний ивуарийский нападающий ожидаемо покинул Казахстан. По сей день занят поиском нового клуба.

Мирослав Лечич

33-летний сербский нападающий пополнил «Кызыл-Жар СК» летом. До него он выступал за другие казахстанские команды — «Тараз» (2012−2013) и «Акжайык» (2017). Но в Петропавловске у него не сложилось, два гола в 12 играх, а итогам сезона стал вылет клуба в первую лигу.

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Георгий Попхадзе

В отличии от Лечича, 32-летний грузинский защитник провел полный сезон за «Кызыл-Жар СК» — 28 игр, в которых получил шесть предупреждений. Плюс в одной кубковой встрече заработал удаление. Тем временем его команда не только не сохранила место в КПЛ, но и вместе с «Акжайыком» стала обладателем самой проходной обороны — 48 мячей.

Йонуц Ларие

32-летний румынский защитник с лета играл за «Тобол», но в проведенных 12 играх не выглядел сильнее остальных одноклубников, в связи с чем до сегодняшнего дня испытывает трудности с поиском места продолжения карьеры.

Элтон Дос Рейс

Лучшие годы 30-летнего бразильского центрбека прошли во Франции, где он играл за «Сент-Этьен» (2009−2010) и «Гренобль» (2010−2011), а также в Болгарии, где имел постоянную игровую практику в софийском «Локомотиве» (2013−2015). За «Ордабасы», в расположении которого находился с лета, сыграл ниже своих возможностей — 12 игр.

Родриго Антонио

Второе пришествие 31-летнего полузащитника в «Иртыш» вышло не совсем удачным. Если в сезоне-2017 сыграл 32 матча и забил пять голов, то за полсезона последнего чемпионата отличился лишь раз в 14 играх. Показалось, что он был способен сыграть значительно лучше.

Джон Чибуике

Еще один странный трансфер летнего межсезонья со стороны «Иртыша». 30-летний нигерийский форвард и в предыдущих клубах не отличался высокой результативностью, а в 12 играх КПЛ и вовсе не забил ни одного гола. Возможно, в ближайшее время ему удастся обустроиться в одной из «непривередливых» команд.

Фредди Коронель

29-летний парагвайский хавбек на совесть отыграл за «Кызыл-Жар СК». Наверное, один из немногих игроков, кто не заслуживал критики в свой адрес в провальном для команды чемпионате. Прежде два сезона посвятил «Акжайыку», в общей сложности в премьер-лиге отыграл 82 игры, забив 11 мячей и сделав шесть ассистов.

Джозеф Нейн

31-летний камерунец с паспортом США оставил неоднозначное впечатление в «Атырау», проведя 24 матча (один гол) в прошлом сезоне. Другое дело, что в 2016 году играл более значимую роль в «Окжетпесе» (30 игр). Также в КПЛ успел поиграть за «Актобе», в котором провел 19 матчей в 2017 году. Но прямо сейчас находится без клуба.

Трансферное окно в КПЛ октрыто с 11 января по 3 апреля.

Руслан Ошуров  .

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