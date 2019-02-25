Экс-игрок молодежной сборной Украины отказался от предложения из Казахстана

«У меня были варианты, причем хорошие в финансовом плане, с зарплатой в два, а то и три раза больше. Это Казахстан, Украина, ФНЛ.

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Была пара белорусских команд, которые выше, чем «Торпедо», в турнирной таблице. Меня ждали, но хотели еще увидеть вживую, не было контракта на руках. Принял решение не искать от добра добра. Здесь клуб развивается, все для этого есть, скоро базу должны открыть. Считаю, команда тоже хорошая собралась, осталось только воплотить все задачи в жизнь. Клуб ставит высокие цели, хочет и все для этого делает", — отметил 24-летний игрок.

Добавим, что Мышенко в 2015 году призывался в молодежную сборную Украины. На на клубном уровне 24-летний хавбек на родине поиграл за донецкий «Металлург» и «Десну», в Молдавии за «Милсами», а в Грузии — за тбилисское «Динамо».