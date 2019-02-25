Промес обменялся футболками с Месси (фото)
Нападающий «Севильи» Квинси Промес обменялся футболками с коллегой из «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом голландец сообщил в своем Инстаграме.
Нападающий «Севильи» Квинси Промес обменялся футболками с коллегой из «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом голландец сообщил в своем Инстаграме.
— ПроМесси, — подписал фото футболист.
Напомним, «Барселона» на выезде обыграла «Севилью» (4:2) в 25-м туре чемпионата Испании. Месси в этом матче сделал
|Пабло Мачин
|Эрнесто Вальверде
|Гонсалес Хесус Навас(Виссам Бен Йеддер)
|22′
|Лионель Месси(Иван Ракитич)
|26′
|Габриэль Меркадо(Пабло Сарабия)
|42′
|Лионель Месси(Усман Дембеле)
|67′
|Лионель Месси
|85′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|90+3′
|1
|Томаш Вацлик
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|3
|Серхи Гомес
|18
|Жорди Альба
|4
|Симон Кьер
80′
|3
|Жерар Пике
38′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|23
|Самюэль Юмтити
|10
|Эвер Банега
|4
|Иван Ракитич
|17
|Пабло Сарабия
83′
|5
|Серхио Бускетс
|9
|Виссам Бен Йеддер
|9
|Луис Суарес
|21
|Квинси Промес
|10
|Лионель Месси
|25
|Габриэль Меркадо
51′
|2
|Нелсон Семеду
45′
|22
|Франко Васкес
70′
|20
|Сержи Роберто
|14
|Максимилиан Вебер
57′58′
|22
|Артуро Видаль
45′
|5
|Ибраим Амаду
|11
|Усман Дембеле
|20
|Марко Рог
49′62′
|7
|Филиппе Коутинью
79′
|7
|Роке Меса
90′
|21
|Карлес Аленья
|6
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)