ВАР-уженное ограбление. Видеоарбитры помогли «Реалу» и обидели «Интер»

Источник: AFP 2019

Технические накладки в матче Лиги чемпионов «Шальке» — «Манчестер Сити» (2:3), странные решения видеоассистентов в чемпионатах Испании и Италии — критическая масса негативных откликов о ВАР нарастает с каждой неделей. Одна из главных проблем: применение видеоповторов не помогает судьям, не приводит к тому, что исправляется очевидная ошибка, не способствует восстановлению справедливости. Наоборот, у участников матчей (тренеров и футболистов) и болельщиков зачастую возникают полное непонимание происходящего и резкое неприятие технологического новшества, а также появляются разного рода теории заговоров.

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Все положительные стороны ВАР стали сводиться на нет — в том числе, из-за отсутствия грамотного и оперативного пояснения действий судей, а также несовершенства протокола, по которому работают видеоассистенты. Но главные причины остаются прежними — недостаточный уровень подготовки всех рефери и отсутствие единой трактовки правил.

Испания

Громкие скандалы почти одновременно прогремели в ла лиге и серии А в ночь на понедельник. Испанские СМИ поставили под сомнение правильность решения судей, назначивших второй пенальти в пользу «Реала» в его матче с «Леванте» (2:1). Издание Superdeporte назвало работу видеоассистента «ВАРуженным ограблением».

Большинство экспертов не определили нарушение правил в действиях Дукуре в своей штрафной площади. Рефери Игнасио Иглесиасу Вильянуэве, наоборот, следовало наказать упавшего Каземиру за симуляцию. Однако в итоге «Леванте» получил второй 11-метровый в свои ворота, и «Реал» забил победный гол.

Известный в недавнем прошлом португальский полузащитник Паулу Футре, выступавший за «Порту», «Спортинг», «Бенфику» и «Атлетико», оценил случившееся с юмором и сравнил полузащитника мадридцев со знаменитым пловцом Майклом Фелпсом:

— Я, как ныряльщик номер один своего времени, сегодня хочу признать: Каземиру уже достиг уровня Майкла Фелпса.

— Меня удивило назначение второго пенальти, — заявил президент «Леванте» Кико Каталан. — Если Дукуре действительно попал бы, Каземиру пришлось бы увезти на скорой.

— Громкое начало ночи, когда вручаются «Оскары». На чем остановить свой выбор? — отреагировал Твиттер «Атлетико», вспомнив о церемонии, которая проходила в Лос-Анджелесе. Сопровождал написанное хэштэг — «Вечная история».

— Рекомендую «Десятую» или «Одиннадцатую». У меня есть эти фильмы на DVD, — тут же прокомментировал твит защитник «Реала» Дани Карвахаль, намекая на победы над «Атлетико» в финалах Лиги чемпионов.

Италия

Примерно в то же время негодовали болельщики «Интера», чья команда лишилась двух очков в матче с «Фиорентиной» (3:3) из-за ошибки судей. Пять (!) минут они изучали момент в штрафной миланцев и совместными усилиями определили, что Д'Амброзио сыграл рукой. Хотя на видеозаписи видно, что мяч попал в грудь.

— Никаких «возможно», «вероятно», «может быть», «кажется». Он угодил ему в грудь! И точка! — возмущался вердиктом арбитров главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти.

— Самая большая ошибка, которую делал ВАР! — сказал директор «Интера» Беппе Маротта.

— Фаббри подсказал ему. Но последнее решение осталось за Абиссо. Жуткая ошибка! — так оценил Tuttosport вердикт судьи Розарио Абиссо.

— Он не увидел игру рукой со стороны Фернандеса, но наказал Д'Амброзио. А между этими эпизодами еще и пропустил фол Муриэля на Д'Амброзио. За упрямством, проявленным в конце игры, скрывалась неуверенность судьи, — написала Gazzetta dello Sport.