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20:04 (мск), источник: Газета.Ру

Бензема рассказал об изменениях в «Реале» после ухода Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, что изменилось в команде после перехода форварда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».

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Источник: AFP 2019
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Игрок «сливочных» отметил, что теперь он является главным в атаке.

«Раньше в нашей команде был тот, кто забивал по 50 голов за сезон, а я отдавал ему передачи… Я привык играть на Криштиану, у нас был хороший дуэт. Я постоянно искал его на поле, чтобы помочь забить еще больше голов. А теперь я лидер атаки и я должен делать разницу. Я счастлив, потому что начал играть в свой настоящий футбол», — приводит слова Бензема France Football.

Португальский футболист вошел в стан «старой синьоры» 10 июля 2018 года.

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