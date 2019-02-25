Бензема рассказал об изменениях в «Реале» после ухода Роналду
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, что изменилось в команде после перехода форварда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, что изменилось в команде после перехода форварда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».
Игрок «сливочных» отметил, что теперь он является главным в атаке.
«Раньше в нашей команде был тот, кто забивал по 50 голов за сезон, а я отдавал ему передачи… Я привык играть на Криштиану, у нас был хороший дуэт. Я постоянно искал его на поле, чтобы помочь забить еще больше голов. А теперь я лидер атаки и я должен делать разницу. Я счастлив, потому что начал играть в свой настоящий футбол», — приводит слова Бензема France Football.
Португальский футболист вошел в стан «старой синьоры» 10 июля 2018 года.