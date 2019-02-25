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21:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: Три лучших качества Абрамовича — ум, умение слышать, чувство юмора

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о лучших качествах владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича.

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Источник: РИА "Новости"

«Три лучших качества Абрамовича — ум, умение слышать, чувство юмора. У кого лучше юмор — у него или Дзюбы? Разные стили. Дзюба, как артист, в своём плане непревзойдённый», — сказал Слуцкий в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.

Напомним, Слуцкий стал главным тренером «Витесса» в 2018 году. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Халл Сити», московский ЦСКА, «Крылья Советов» и другие клубы. Также Слуцкий был наставником национальной команды России с 2015 по 2016 год. Абрамович является владельцем лондонского «Челси» с 2003 года.

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