Киевское «Динамо» разгромило луганскую «Зарю» в матче чемпионата Украины
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Киевское «Динамо» на своем поле разгромило луганскую «Зарю» в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Киевское «Динамо» на своем поле разгромило луганскую «Зарю» в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Киеве на стадионе «Олимпийский», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Николай Шапаренко (34-я и 45-я минуты) и Беньямин Вербич (38, 53), также отличился Фран Соль (73).
«Динамо» набрало 41 очко и продолжает идти на втором месте в таблице чемпионата страны, отставая от донецкого «Шахтера» на четыре очка.
|Александр Хацкевич
|Юрий Вернидуб
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|20
|Фолы
|22
|0
|Офсайды
|0