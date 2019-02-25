Киевское «Динамо» разгромило луганскую «Зарю» в матче чемпионата Украины

Встреча, прошедшая в понедельник в Киеве на стадионе «Олимпийский», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Николай Шапаренко (34-я и 45-я минуты) и Беньямин Вербич (38, 53), также отличился Фран Соль (73).