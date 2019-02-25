Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг0
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Все события
Фоторепортажи
24Кубок легенд: Россия — чемпион, один кубок и три Аршавина
10Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах
25 февраля, источник: Р-Спорт

Киевское «Динамо» разгромило луганскую «Зарю» в матче чемпионата Украины

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Киевское «Динамо» на своем поле разгромило луганскую «Зарю» в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая в понедельник в Киеве на стадионе «Олимпийский», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Николай Шапаренко (34-я и 45-я минуты) и Беньямин Вербич (38, 53), также отличился Фран Соль (73).

«Динамо» набрало 41 очко и продолжает идти на втором месте в таблице чемпионата страны, отставая от донецкого «Шахтера» на четыре очка.

Динамо К
5:0
Первый тайм: 0:0
Заря Лг
Футбол, Украина, Тур 1925.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)НСК Олимпийский
Главные тренеры
Александр ХацкевичЮрий Вернидуб
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)8
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
20Фолы22
0Офсайды0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Заря Лг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Чемпион разгромлен: «Авангард» уничтожил «Ак Барс» — 6:0!
Следуя за мечтой. Как фигуристы приходят к Тутберидзе (фото)
Лыжник Большунов примет участие в гонке на 15 км на ЧМ в Австрии
Скандал в «Челси» и другие события еврофутбола (фотообзор)
«Металлург» вышел вперед в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»
«Локомотив» вырвал победу в конце товарищеского матча на сборах
Шевченко в марте огласит решение по Ракицкому в сборной Украины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь