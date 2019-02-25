Матч Лиги 1 «Дижон» — «ПСЖ» перенесён на 12 марта

Время начала встречи пока не установлено. Информация о начале матча появятся позже. Напомним, завтра, 26 февраля, «Пари Сен-Жермен» сыграет в матче четвертьфинала Кубка Франции с «Дижоном» на стадионе «Парк де Пренс».