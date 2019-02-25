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25 февраля, источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» сыграл вничью с «Бешикташем», отыграв три гола за 12 минут

В матче 23-го тура чемпионата Турции «Бешикташ» и «Фенербахче» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Обслуживал матч арбитр Бюлент Йылдырым.

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Источник: Reuters

Счёт был открыт на 10-й минуте, отличился Гёкхан Генюл. Вскоре преимущество хозяев увеличил Бурак Йилмаз, который реализовал пенальти. Перед самым свистком на перерыв Йилмаз довёл счёт до крупного, оформив дубль. Но во втором тайме гости сумели отыграться, забив три гола в течение 12 минут. Сначала Миха Зайц сократил разрыв в счёте. Затем Садик Чифтпинар с паса Матьё Вальбуэна довёл разницу в счёте до минимума, а вскоре Хассан Али Калдырым восстановил равновесие.

После матча «Бешикташ», набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице турецкого национального чемпионата. «Фенербахче» (25) остался на 14-м месте.

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