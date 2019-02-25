«Фенербахче» сыграл вничью с «Бешикташем», отыграв три гола за 12 минут

Счёт был открыт на 10-й минуте, отличился Гёкхан Генюл. Вскоре преимущество хозяев увеличил Бурак Йилмаз, который реализовал пенальти. Перед самым свистком на перерыв Йилмаз довёл счёт до крупного, оформив дубль. Но во втором тайме гости сумели отыграться, забив три гола в течение 12 минут. Сначала Миха Зайц сократил разрыв в счёте. Затем Садик Чифтпинар с паса Матьё Вальбуэна довёл разницу в счёте до минимума, а вскоре Хассан Али Калдырым восстановил равновесие.