As: «Барселона» готова заплатить 110 млн евро за Сауля
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес привлек внимание «Барселоны».
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес привлек внимание «Барселоны».
По информации As, каталонский клуб готов заплатить за 24-летнего игрока 110 миллионов евро.
Если трансфер случится, то Сауль станет самым дорогим испанским футболистом. Mundo Deportivo утверждает, что «Барселона» не планирует делать предложений по Ньигесу
Каталонцы намерены сосредоточится на усилении флангов защиты и атаки.