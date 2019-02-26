As: «Барселона» готова заплатить 110 млн евро за Сауля

По информации As, каталонский клуб готов заплатить за 24-летнего игрока 110 миллионов евро.

Если трансфер случится, то Сауль станет самым дорогим испанским футболистом. Mundo Deportivo утверждает, что «Барселона» не планирует делать предложений по Ньигесу из-за суммы сделки. В новом контракте игрока прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро.