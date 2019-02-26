Сульшер вручил подарок актёру сериала «Игра престолов»

Харингтон посетил матч 27-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (0:0), а после игры встретился с наставником манкунианцев. Харингтон получил в подарок футболку «МЮ» с 1-м номером и надписью на спине «Король Севера».