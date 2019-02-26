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00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Сульшер вручил подарок актёру сериала «Игра престолов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подарил клубную футболку актёру Киту Харингтону, который исполняет роль Джона Сноу в сериале «Игра Престолов».

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Харингтон посетил матч 27-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (0:0), а после игры встретился с наставником манкунианцев. Харингтон получил в подарок футболку «МЮ» с 1-м номером и надписью на спине «Король Севера».

«От одного короля другому», — гласит запись в официальном «твиттере» «МЮ».

Во время загрузки произошла ошибка.

После 27 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 52 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч «дьяволы» проведут на выезде с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 27 февраля.

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Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 2724.02.2019, 17:05 (МСК UTC+3)Old Trafford, 74519 зрителей
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерЮрген Клопп
Составы команд
1Давид де Хеа
13Алиссон
18Эшли Янг
81′
7Джеймс Милнер
23′
23Люк Шоу
26Эндрю Робертсон
2Виктор Линделеф
4Виргил ван Дейк
12Крис Смоллинг
32Жоэль Матип
9Ромелу Лукаку
5Джорджиньо Вайналдум
90′
10Маркус Рэшфорд
10Садио Мане
6Поль Погба
3Фабинью
39Скотт Мактоминэй
9Роберту Фирмину
31′
8Хуан Мануэль Мата
25′
15Дэниэл Старридж
14Джесси Лингард
43′
14Джордан Хендерсон
72′
7Алексис Санчес
23Джердан Шачири
83′
21Андер Агуэра Эррера
21′
11Мохамед Салах
79′
15Андреас Перейра
27Дивок Ориги
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)7
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
15Фолы17
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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