Сульшер вручил подарок актёру сериала «Игра престолов»
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Харингтон посетил матч 27-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (0:0), а после игры встретился с наставником манкунианцев. Харингтон получил в подарок футболку «МЮ» с 1-м номером и надписью на спине «Король Севера».
«От одного короля другому», — гласит запись в официальном «твиттере» «МЮ».
После 27 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 52 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской
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|Уле Гуннар Сульшер
|Юрген Клопп
|1
|Давид де Хеа
|13
|Алиссон
|18
|Эшли Янг
81′
|7
|Джеймс Милнер
23′
|23
|Люк Шоу
|26
|Эндрю Робертсон
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Виргил ван Дейк
|12
|Крис Смоллинг
|32
|Жоэль Матип
|9
|Ромелу Лукаку
|5
|Джорджиньо Вайналдум
90′
|10
|Маркус Рэшфорд
|10
|Садио Мане
|6
|Поль Погба
|3
|Фабинью
|39
|Скотт Мактоминэй
|9
|Роберту Фирмину
31′
|8
|Хуан Мануэль Мата
25′
|15
|Дэниэл Старридж
|14
|Джесси Лингард
43′
|14
|Джордан Хендерсон
72′
|7
|Алексис Санчес
|23
|Джердан Шачири
83′
|21
|Андер Агуэра Эррера
21′
|11
|Мохамед Салах
79′
|15
|Андреас Перейра
|27
|Дивок Ориги
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)