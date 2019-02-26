Экс-игрок «Арсенала» завершил карьеру в 32 года из-за травм
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Абу Диаби принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает твиттер Squawka News.
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Абу Диаби принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает твиттер Squawka News.
По информации источника, 32-летний французский игрок решил закончить с футболом
Диаби провел за лондонскую команду 124 встречи, в которых он забил 14 мячей. Затем он перебрался во Францию, где выступал за «Марсель». Но за два года в команде он вышел на поле всего в пяти играх.
Также полузащитник имеет опыт выступления за национальную французскую команду. На его счету 16 матчей, в которых он забил лишь единожды.