«Жирона» и «Реал Сосьедад» не забили голов в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Жирона» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Жирона» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в понедельник на поле «Жироны», завершилась со счетом 0:0.
«Реал Сосьедад» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей.
|Эусебио Сакристан
|Иманол Альгвасиль
|13
|Яссин Буну
|1
|Херонимо Рульи
|4
|Чимено Хонас Ромалью
|2
|Хосеба Сальдуа
|5
|Педро Алькала
|3
|Диего Льоренте
|14
|Карнеро Рауль Гарсия
|22
|Рауль Навас
|15
|Рамирес Лопес Хуанпе
|29
|Айен Муньос
|6
|Алекс Гранель
70′
|5
|Игор Субельдия
|9
|Кристиан Порту
|10
|Микель Оярсабаль
|23
|Алейкс Гарсия
|24
|Сандро Рамирес
|12
|Дуглас Луис
66′70′
|8
|Микель Мерино
86′88′
|8
|Пере Понс
|6
|Эктор Морено
|7
|Кристиан Стуани
32′86′
|17
|Давид Сурутуса
79′
|22
|Сейду Думбья
|14
|Рубен Пардо
|19
|Энтони Лосано
54′65′
|7
|Хуан Мигель Хуанми
73′
|10
|Гарсиа Фрейре Борха
|21
|Хон Баутиста
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|26
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас(Испания)