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08:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Жирона» и «Реал Сосьедад» не забили голов в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Жирона» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в понедельник на поле «Жироны», завершилась со счетом 0:0.

«Реал Сосьедад» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей.

Жирона
0:0
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 2525.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Montilivi
Главные тренеры
Эусебио СакристанИманол Альгвасиль
Составы команд
13Яссин Буну
1Херонимо Рульи
4Чимено Хонас Ромалью
2Хосеба Сальдуа
5Педро Алькала
3Диего Льоренте
14Карнеро Рауль Гарсия
22Рауль Навас
15Рамирес Лопес Хуанпе
29Айен Муньос
6Алекс Гранель
70′
5Игор Субельдия
9Кристиан Порту
10Микель Оярсабаль
23Алейкс Гарсия
24Сандро Рамирес
12Дуглас Луис
66′70′
8Микель Мерино
86′88′
8Пере Понс
6Эктор Морено
7Кристиан Стуани
32′86′
17Давид Сурутуса
79′
22Сейду Думбья
14Рубен Пардо
19Энтони Лосано
54′65′
7Хуан Мигель Хуанми
73′
10Гарсиа Фрейре Борха
21Хон Баутиста
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)7
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
26Фолы15
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяЭдуардо Прието Иглесиас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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