«РБ Лейпциг» ушел от поражения в матче чемпионата Германии с «Хоффенхаймом»
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Лейпциге, завершилась со счетом 1:1. Андрей Крамарич вывел гостей вперед на 22-й минуте, Вилли Томас Орбан восстановил равновесие на 89-й.
«Лейпциг» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги, «Хоффенхайм» (34) располагается на восьмой строчке.
|Ральф Рангник
|Юлиан Нагельсманн
|Вилли Орбан(Марсель Хальстенберг)
|89′
|Андрей Крамарич
|22′
|1
|Петер Гулачи
|1
|Оливер Бауманн
|4
|Вилли Орбан
|3
|Павел Кадержабек
57′
|6
|Ибраима Конате
|15
|Касим Адамс Нуху
|16
|Лукас Клостерманн
|16
|Нико Шульц
|23
|Марсель Хальстенберг
|38
|Штефан Пош
|7
|Марсель Забитцер
|10
|Керем Демирбай
|27
|Конрад Ляймер
|11
|Флориан Гриллич
|9
|Юссуф Поульсен
|27
|Андрей Крамарич
|13
|Штефан Ильзанкер
45′
|18
|Надим Амири
64′
|14
|Тайлер Адамс
|4
|Эрмин Бичакчич
|31
|Диего Демме
61′
|19
|Исак Бельфодиль
69′
|44
|Кевин Кампль
|28
|Адам Солои
|20
|Матеус Кунья
75′
|34
|Жоэлинтон
82′
|29
|Жан-Кевин Огюстен
|9
|Рейс Нелсон
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)