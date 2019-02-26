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08:54 (мск), источник: Р-Спорт

«РБ Лейпциг» ушел от поражения в матче чемпионата Германии с «Хоффенхаймом»

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Лейпциге, завершилась со счетом 1:1. Андрей Крамарич вывел гостей вперед на 22-й минуте, Вилли Томас Орбан восстановил равновесие на 89-й.

«Лейпциг» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги, «Хоффенхайм» (34) располагается на восьмой строчке.

РБ Лейпциг
1:1
Первый тайм: 0:1
Хоффенхайм
Футбол, Германия, Тур 2325.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Ральф РангникЮлиан Нагельсманн
Голы
Вилли Орбан(Марсель Хальстенберг)89′
Андрей Крамарич22′
Составы команд
1Петер Гулачи
1Оливер Бауманн
4Вилли Орбан
3Павел Кадержабек
57′
6Ибраима Конате
15Касим Адамс Нуху
16Лукас Клостерманн
16Нико Шульц
23Марсель Хальстенберг
38Штефан Пош
7Марсель Забитцер
10Керем Демирбай
27Конрад Ляймер
11Флориан Гриллич
9Юссуф Поульсен
27Андрей Крамарич
13Штефан Ильзанкер
45′
18Надим Амири
64′
14Тайлер Адамс
4Эрмин Бичакчич
31Диего Демме
61′
19Исак Бельфодиль
69′
44Кевин Кампль
28Адам Солои
20Матеус Кунья
75′
34Жоэлинтон
82′
29Жан-Кевин Огюстен
9Рейс Нелсон
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)6
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
18Фолы21
3Офсайды8
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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