Вратарь «Челси» оштрафован за отказ от замены

Кепа отказался уходить на замену уже после основного и дополнительного времени (0:0). Наставник «Челси» Маурицио Сарри принял решение его заменить перед серией пенальти, объяснив это в дальнейшем тем, что ему показалось, что вратарь получил травму. Голкипер с поля уходить отказался.