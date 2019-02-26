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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» отказала «Иртышу» и отдаст футболиста участнику Лиги Европы

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Сергей Малый ближайший сезон проведет в шымкентском «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz. В середине февраля 28-летний защитник прибыл в расположение шымкентцев и принял участие в ряде контрольных матчей.

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Малый нечасто попадал в стартовый состав «Астаны» в контрольных играх, поэтому было решено отпустить футболиста в «Ордабасы». Наставник астанчан Роман Григорчук отдает предпочтение паре центральных защитников в лице Марина Аничича и Евгения Постникова. Также в распоряжении «Астаны» есть другой защитник сборной Казахстана — Юрий Логвиненко.

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В минувшем сезоне Малый сыграл в чемпионате 17 матчей, забил два гола и дважды ассистировал своим партнерам. В Лиге наций защитник провел за национальную команду четыре матча.

Ранее «Астана» не отпустила футболиста в павлодарский «Иртыш», главный тренер которого Димитар Димитров лично было заинтересован в его услугах. В сезоне-2016 Малый выступал под руководством болгарского тренера на протяжении нескольких месяцев.

Добавим, что в КПЛ-2018 «Ордабасы» занял четвертое место и ближайшим летом выступит в квалификации Лиги Европы.

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