«Астана» отказала «Иртышу» и отдаст футболиста участнику Лиги Европы

Малый нечасто попадал в стартовый состав «Астаны» в контрольных играх, поэтому было решено отпустить футболиста в «Ордабасы». Наставник астанчан Роман Григорчук отдает предпочтение паре центральных защитников в лице Марина Аничича и Евгения Постникова. Также в распоряжении «Астаны» есть другой защитник сборной Казахстана — Юрий Логвиненко.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В минувшем сезоне Малый сыграл в чемпионате 17 матчей, забил два гола и дважды ассистировал своим партнерам. В Лиге наций защитник провел за национальную команду четыре матча.

Ранее «Астана» не отпустила футболиста в павлодарский «Иртыш», главный тренер которого Димитар Димитров лично было заинтересован в его услугах. В сезоне-2016 Малый выступал под руководством болгарского тренера на протяжении нескольких месяцев.