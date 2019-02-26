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11:57 (мск), источник: Газета.Ру

Родригес может воссоединиться с Роналду в «Ювентусе»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес может перейти в туринский «Ювентус», сообщает Calciomercato.

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Источник: Reuters

По информации источника, «старая синьоры» сохранила интерес к игроку клуба Бундеслиги и рассматривает его на замену Пауло Дибалы, если тот покинет команду.

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Отмечается, что в ближайшее время руководство «Ювентуса» встретятся с агентом аргентинского футболиста, чтобы обсудить планы спортсмена на ближайшее будущее, учитывая, что, по информации в СМИ, в нем были заинтересованы «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», французский «ПСЖ» и прочие топ-клубы.

До «Баварии» Родригес играл за «королевский клуб» в Ла Лиге с португальским нападающим Криштиану Роналду.

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