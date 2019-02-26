Родригес может воссоединиться с Роналду в «Ювентусе»
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес может перейти в туринский «Ювентус», сообщает Calciomercato.
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес может перейти в туринский «Ювентус», сообщает Calciomercato.
По информации источника, «старая синьоры» сохранила интерес к игроку клуба Бундеслиги и рассматривает его на замену Пауло Дибалы, если тот покинет команду.
Отмечается, что в ближайшее время руководство «Ювентуса» встретятся с агентом аргентинского футболиста, чтобы обсудить планы спортсмена на ближайшее будущее, учитывая, что, по информации в СМИ, в нем были заинтересованы «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», французский «ПСЖ» и прочие
До «Баварии» Родригес играл за «королевский клуб» в Ла Лиге с португальским нападающим Криштиану Роналду.