Родригес может воссоединиться с Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, «старая синьоры» сохранила интерес к игроку клуба Бундеслиги и рассматривает его на замену Пауло Дибалы, если тот покинет команду.

Отмечается, что в ближайшее время руководство «Ювентуса» встретятся с агентом аргентинского футболиста, чтобы обсудить планы спортсмена на ближайшее будущее, учитывая, что, по информации в СМИ, в нем были заинтересованы «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», французский «ПСЖ» и прочие топ-клубы.