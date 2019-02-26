«Иртыш» подписал трех игроков

Права на Раимбека принадлежат алматинскому «Кайрату», он перешел в павлодарский клуб на правах аренды до окончания сезона 2019 года. 23-летний полузащитник является воспитанником академии алматинского клуба. Свою профессиональную карьеру начал в дублирующем составе «Кайрата». Также в сезоне 2017 года играл за ФК «Тараз». Лучший игрок по итогам опроса главных тренеров команд дублирующих составов премьер-лиги сезона 2015 года. В прошлом сезоне защищал цвета ФК «Экибастуз». Привлекался в юношескую сборную Казахстана.

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24-летний Танирбергенов — воспитанник семейского футбола и академии «Кайрата». Свою профессиональную карьеру начал в дублирующем составе «Кайрата» в 2012 году, где выступал на протяжении четырех сезонов. Сыграл 93 матча, забил 6 мячей. Последние три сезона выступал за «Алтай» из ВКО. Всего сыграл 69 матчей, забил шесть мячей.

24-летний полузащитник Ойбек Балтабаев — воспитанник алматинского футбола. Начал карьеру в 2012 году в дублирующем составе «Кайрата». В 2016 году отправился в «Махтаарал», после чего вернулся в «Кайрат» и дебютировал в премьер-лиге. Прошедший сезон провел в ФК «Алтай». Сыграл 30 матчей, забил один гол.