Отвергнутый «Рубином» голкипер Джанаев может переехать в Польшу
Бывший вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев может перейти в клуб чемпионата Польши.
Бывший вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев может перейти в клуб чемпионата Польши.
По информации в твиттере Janekx89, 31-летний голкипер близок к переходу в «Медзь» из города Легница.
26 февраля футболист должен пройти медицинское обследование перед трансфером, после чего состоится подписание контракта.
«Рубин» был последним клубом Джанаева. 8 февраля руководство решило расторгнуть с ним договор. Соглашение голкипера с «казанцами» подходило к концу лишь в 2020 году.