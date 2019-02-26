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15:41 (мск), источник: Газета.Ру

Отвергнутый «Рубином» голкипер Джанаев может переехать в Польшу

Бывший вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев может перейти в клуб чемпионата Польши.

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Источник: РИА "Новости"

По информации в твиттере Janekx89, 31-летний голкипер близок к переходу в «Медзь» из города Легница.

26 февраля футболист должен пройти медицинское обследование перед трансфером, после чего состоится подписание контракта.

«Рубин» был последним клубом Джанаева. 8 февраля руководство решило расторгнуть с ним договор. Соглашение голкипера с «казанцами» подходило к концу лишь в 2020 году.

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