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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила о подписании полузащитника сборной Румынии

ФК «Астана» подписал контракт с полузащитником сборной Румынии Дорином Ротариу, сообщается на сайте клуба.

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Источник: AP 2019

Соглашение рассчитано на четыре года.

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23-летний Ротариу на Румынии выступал за «Политехнику» и «Динамо» (Бухарест), после чего подписал контракт с бельгийским клубом «Брюгге».

Последние два года полузащитник провел в аренде в «Мускроне» (Бельгия) и «АЗ Алкмаар» (Голландия).

За сборную Румынии провел девять игр, забив один мяч в ворота сборной Швеции.

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