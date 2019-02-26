«Астана» объявила о подписании полузащитника сборной Румынии
ФК «Астана» подписал контракт с полузащитником сборной Румынии Дорином Ротариу, сообщается на сайте клуба.
ФК «Астана» подписал контракт с полузащитником сборной Румынии Дорином Ротариу, сообщается на сайте клуба.
Соглашение рассчитано на четыре года.
23-летний Ротариу на Румынии выступал за «Политехнику» и «Динамо» (Бухарест), после чего подписал контракт с бельгийским клубом «Брюгге».
Последние два года полузащитник провел в аренде в «Мускроне» (Бельгия) и «АЗ Алкмаар» (Голландия).
За сборную Румынии провел девять игр, забив один мяч в ворота сборной Швеции.