«Астана» объявила о подписании полузащитника сборной Румынии

Источник: AP 2019

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23-летний Ротариу на Румынии выступал за «Политехнику» и «Динамо» (Бухарест), после чего подписал контракт с бельгийским клубом «Брюгге».

Последние два года полузащитник провел в аренде в «Мускроне» (Бельгия) и «АЗ Алкмаар» (Голландия).