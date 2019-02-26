«Манчестер Юнайтед» столкнулся с эпидемией травм перед матчем АПЛ

Источник: AP 2019

Из-за травм под вопросом участие во встрече сразу 10 футболистов. Защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия давно находятся в списке травмированных.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Полузащитник Неманья Матич получил повреждение перед матчем с «Ливерпулем» (0:0), а вингер Антони Марсьяль — в игре Лиги чемпионов с ПСЖ (0:2).

По ходу самой игры с «Ливерпулем» уже в первом тайме, повреждения получили четыре футболиста: Хуан Мата, Андер Эррера и Джесси Лингард, который вышел на замену, а Маркус Рэшфорд доиграл матч до конца, но с повреждением.

Также травмирован молодой нападающий Мэйсон Гринвуд, которого главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хотел привлечь к тренировкам с основой.

Сообщается, что Марсьяль, Матич, Джонс, Дармиан, Валенсия и Лингард, скорее всего, пропустят игру. Остальные — под вопросом.