«Манчестер Юнайтед» столкнулся с эпидемией травм перед матчем АПЛ
У «Манчестер Юнайтед» возникли серьезные проблемы с составом перед матчем английской
У «Манчестер Юнайтед» возникли серьезные проблемы с составом перед матчем английской
Полузащитник Неманья Матич получил повреждение перед матчем с «Ливерпулем» (0:0), а вингер Антони Марсьяль — в игре Лиги чемпионов с ПСЖ (0:2).
По ходу самой игры с «Ливерпулем» уже в первом тайме, повреждения получили четыре футболиста: Хуан Мата, Андер Эррера и Джесси Лингард, который вышел на замену, а Маркус Рэшфорд доиграл матч до конца, но с повреждением.
Также травмирован молодой нападающий Мэйсон Гринвуд, которого главный тренер «МЮ»
Сообщается, что Марсьяль, Матич, Джонс, Дармиан, Валенсия и Лингард, скорее всего, пропустят игру. Остальные — под вопросом.
Матч 28-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «МЮ» пройдет в ночь с 27 на 28 февраля и начнется в 2:00 по времени Астаны. Хозяева идут на 13-м месте, а гости — на пятом.