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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с эпидемией травм перед матчем АПЛ

У «Манчестер Юнайтед» возникли серьезные проблемы с составом перед матчем английской премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Sports.ru со ссылкой на Goal.com.

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Источник: AP 2019

Из-за травм под вопросом участие во встрече сразу 10 футболистов. Защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия давно находятся в списке травмированных.

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Полузащитник Неманья Матич получил повреждение перед матчем с «Ливерпулем» (0:0), а вингер Антони Марсьяль — в игре Лиги чемпионов с ПСЖ (0:2).

По ходу самой игры с «Ливерпулем» уже в первом тайме, повреждения получили четыре футболиста: Хуан Мата, Андер Эррера и Джесси Лингард, который вышел на замену, а Маркус Рэшфорд доиграл матч до конца, но с повреждением.

Также травмирован молодой нападающий Мэйсон Гринвуд, которого главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хотел привлечь к тренировкам с основой.

Сообщается, что Марсьяль, Матич, Джонс, Дармиан, Валенсия и Лингард, скорее всего, пропустят игру. Остальные — под вопросом.

Матч 28-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «МЮ» пройдет в ночь с 27 на 28 февраля и начнется в 2:00 по времени Астаны. Хозяева идут на 13-м месте, а гости — на пятом.

Англия 2018/2019Тур 28, 27.02.2019, 23:00

Кристал Пэлас-:Манчестер Юнайтед-
Манчестер Юнайтед
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