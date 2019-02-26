QazSport объявил о показе матчей ТОП-5 футбольных лиг Европы
Телеканал Qazsport объявил, что будет показывать матчи ТОП-5 футбольных лиг Европы. Об этом сообщается в
Телеканал Qazsport объявил, что будет показывать матчи ТОП-5 футбольных лиг Европы. Об этом сообщается в
В ТОП-5 входят чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Сейчас телеканал транслирует только немецкую бундеслигу.
«Для любителей футбола телеканал Qazsport будет транслировать в прямом эфире матчи ТОП-5 чемпионатов Европы, каждую неделю, по одному матчу», — говорится в
Также QazSport объявил, что со 2 по 12 марта покажет зимнюю Универсиаду, и чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе, который пройдет с 29 апреля по 5 мая в Астане.
Кроме того, QazSport продолжит показ футбольных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.