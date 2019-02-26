Еркебулан Сейдахмет в ближайшее время прибудет в расположение «Кайрата»

Источник: РИА "Новости"

Сейчас футболисты «Кайрата» готовятся к первому матчу сезона на базе в Алматы. Уже в это воскресенье, 3 марта, им предстоит сыграть с «Астаной» за Суперкубок Казахстана. Он состоится в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 15:00 по местному времени.

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Стоит отметить, что председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в январе побывал в расположении «Уфы» на Кипре, где встречался с руководителем российского клуба Шамилем Газизовым.

Напомним, что Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германии.

В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.