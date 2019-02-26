Поступок вратаря «Челси» спровоцировал конфликт внутри клуба

В концовке дополнительного времени главный тренер столичного клуба хотел заменить голкипера на Вилли Кабальеро, однако основной вратарь отказался покидать поле .

По информации The Telegraph, испанские игроки Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Педро поддержали соотечественника. Однако сторону тренера приняли Жоржиньо и Гонсало Игуаин, а также Давид Луиз и Кабальеро.