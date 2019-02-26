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17:20 (мск), источник: Газета.Ру

Поступок вратаря «Челси» спровоцировал конфликт внутри клуба

Конфликт внутри лондонского «Челси» возник после отказа вратаря Кепы Аррисабалаги покидать поле в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити», сообщает «Советский спорт».

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Источник: AP 2019

В концовке дополнительного времени главный тренер столичного клуба хотел заменить голкипера на Вилли Кабальеро, однако основной вратарь отказался покидать поле.

По информации The Telegraph, испанские игроки Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Педро поддержали соотечественника. Однако сторону тренера приняли Жоржиньо и Гонсало Игуаин, а также Давид Луиз и Кабальеро.

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