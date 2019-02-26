«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за Романьоли
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к защитнику «Милана» Алессио Романьоли. Об этом сообщает Calciomercato.
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к защитнику «Милана» Алессио Романьоли. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, «Челси»
24-летний Романьоли является воспитанником «Ромы» и перешёл в «Милан» летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился автоголом. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.