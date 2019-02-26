Футболисты «Шахтера» победили чемпиона Молдовы на сборе в Турции

Серебряный призер белорусского первенства солигорский «Шахтер» победил чемпиона Молдовы тираспольский «Шериф» со счетом 2:1. Оба мяча подопечные Сергея Ташуева забили в первой половине встречи — на 12-й минуте отличился Элис Бакай, а на 30-й победный гол записал в свой актив Ион Николаеску. До этого солигорская дружина одолела финский клуб КуПС с результатом 1:0, благодаря пенальти, реализованному Валерием Громыко.

Обладатели бронзы чемпионата Беларуси футболисты минского «Динамо» сегодня также одержали вторую викторию подряд, взяв верх над клубом «Алтын Асыр» из Туркменистана — 1:0. Победный гол на счету Игоря Шитова, который отличился за 15 минут до перерыва. Перед этим минчане переиграли российскую «Балтику» из Калининграда со счетом 2:0. Голы забили Дмитрий Антилевский и Игорь Шитов.

Брестское «Динамо» завершило свой тренировочный сбор, сыграв вничью с украинским клубом «Оболонь-Бровар» из Киева — 0:0.