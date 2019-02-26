Раскрыты детали крушения самолета с футболистом Салой

Источник: AP 2019

По информации отдела по расследованию авиационных происшествий (AAIB), за несколько минут до крушения самолет совершил резкий разворот на 180 градусов, а затем в течение 20 секунд потерял примерно 300 метров высоты. Все это время пилот Дэвид Айбботсон посылал сигналы о помощи.

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AAIB отмечает, что обнаруженные обломки самолета свидетельствуют о том, что перед крушением он резко набрал высоту, а затем падал в вертикальном положении. Причина катастрофы до сих пор выясняется.

Самолет с Салой на борту разбился 22 января. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. По информации The Times, пилот до последнего сохранял контроль над самолетом и рассчитывал посадить лайнер на воду.