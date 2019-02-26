Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
25.02
РБ Лейпциг1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
25.02
Жирона0
Реал Сосьедад0
Все события
Фоторепортажи
8«Ростов» стал первым полуфиналистом Кубка России
10Елисеев завоевал серебро на ЧЕ в Минске
22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты детали крушения самолета с футболистом Салой

Стали известны подробности крушения самолета, на котором летел футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Их передает The Guardian.

Наверх
Источник: AP 2019

По информации отдела по расследованию авиационных происшествий (AAIB), за несколько минут до крушения самолет совершил резкий разворот на 180 градусов, а затем в течение 20 секунд потерял примерно 300 метров высоты. Все это время пилот Дэвид Айбботсон посылал сигналы о помощи.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

AAIB отмечает, что обнаруженные обломки самолета свидетельствуют о том, что перед крушением он резко набрал высоту, а затем падал в вертикальном положении. Причина катастрофы до сих пор выясняется.

Самолет с Салой на борту разбился 22 января. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. По информации The Times, пилот до последнего сохранял контроль над самолетом и рассчитывал посадить лайнер на воду.

4 февраля на месте крушения самолета было обнаружено и опознано тело футболиста. Кроме спортсмена, на борту находился только Айбботсон. Его тело до сих пор не найдено.

На дне Ла-Манша найден самолет футболиста Эмилиано Сала
Во время загрузки произошла ошибка.
5 февраля© Ньюстюб
Нант
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кардифф Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Обман делал этих спортсменов чемпионами
Кержаков задолжал миллионы рублей первой жене
Россия осталась без медалей в лыжной женской разделке на ЧМ
Московское «Динамо» вышло в четвертьфинал Лиги чемпионов
У биатлонистки Васильевой есть шанс избежать дисквалификации
Самому старому действующему футболисту мира исполнилось 52 года
Матч чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА перенесен в Грозный
Божович: Горжусь тем, что я единственный тренер-иностранец в РПЛ
Олимпийский чемпион поддержал Хабиба в борьбе с «нечистью»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь