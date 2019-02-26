Роджерс назначен на пост главного тренера «Лестер Сити»
Брендан Роджерс назначен на пост главного тренера «Лестер Сити», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Брендан Роджерс назначен на пост главного тренера «Лестер Сити», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Соглашение 46-летнего специалиста с «Лестером» рассчитано до июня 2022 года. Роджерс приступит к работе с «Лестером» перед матчем 29-го тура английской
Для меня большая честь стать главным тренером «Лестер Сити». Я буду усердно работать, что болельщики гордились своим клубом. Вместе мы будем сильнее. Я с нетерпением жду начала работы с игроками команды. Скоро мы сможем сделать первые шаги в нужном направлении.
Напомним, что 24 февраля «Лестер» объявил об увольнении Клода Пюэля, который возглавлял команду с октября 2017 года. Последним местом работы Роджерса был «Селтик».