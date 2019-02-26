Роджерс назначен на пост главного тренера «Лестер Сити»

Для меня большая честь стать главным тренером «Лестер Сити». Я буду усердно работать, что болельщики гордились своим клубом. Вместе мы будем сильнее. Я с нетерпением жду начала работы с игроками команды. Скоро мы сможем сделать первые шаги в нужном направлении.

Брендан Роджерс