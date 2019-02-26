Де Хеа отказался продлевать контракт с «МЮ» с зарплатой более € 20 млн в год

По данным источника, английский клуб предложил голкиперу новое соглашение с зарплатой € 20,4 млн в год, но получил отказ. Испанец мог стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире, однако хочет получать больше по новому контракту. При этом финансовые требования де Хеа не разглашаются.

28-летний де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги и пропустил 35 голов. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2019 года, но клуб имеет право автоматически продлить соглашение ещё на один год.