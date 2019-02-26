Де Хеа отказался продлевать контракт с «МЮ» с зарплатой более € 20 млн в год
«Манчестер Юнайтед» не договорился с испанским вратарём Давидом де Хеа о продлении контракта, сообщает Evening Standard.
«Манчестер Юнайтед» не договорился с испанским вратарём Давидом де Хеа о продлении контракта, сообщает Evening Standard.
По данным источника, английский клуб предложил голкиперу новое соглашение с зарплатой € 20,4 млн в год, но получил отказ. Испанец мог стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире, однако хочет получать больше по новому контракту. При этом финансовые требования де Хеа не разглашаются.
28-летний де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах английской