Филипенко о матче за Суперкубок: Брест будет супермотивирован. Потому что кроме как за Суперкубок у них мало шансов еще что-то выиграть
Зaщитник БAТЭ Егор Филипенко поделился мнением об игре с брестским «Динaмо» в Суперкубке Белaруси.
Зaщитник БAТЭ Егор Филипенко поделился мнением об игре с брестским «Динaмо» в Суперкубке Белaруси.
— Могу сказать свое отношение к Суперкубку. Я никогда прямо очень серьезно не относился к Суперкубку Беларуси. Для меня по сути это товарищеская игра, которая ничего не дает. Расцениваю эту игру — как очередной матч подготовки к сезону.
Больше чем уверен, что для брестского «Динамо» это суперпринципиальная игра и они будут супер мотивированны. Потому что кроме как за Суперкубок у них мало шансов еще
Игра БАТЭ — «Динамо» Брест в рамках Суперкубка Беларуси пройдет 2 марта.