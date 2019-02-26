Филипенко о матче за Суперкубок: Брест будет супермотивирован. Потому что кроме как за Суперкубок у них мало шансов еще что-то выиграть

— Могу сказать свое отношение к Суперкубку. Я никогда прямо очень серьезно не относился к Суперкубку Беларуси. Для меня по сути это товарищеская игра, которая ничего не дает. Расцениваю эту игру — как очередной матч подготовки к сезону.

Больше чем уверен, что для брестского «Динамо» это суперпринципиальная игра и они будут супер мотивированны. Потому что кроме как за Суперкубок у них мало шансов еще что-то выиграть. В Кубке Беларуси они не будут участвовать. Ну, а чемпионат — длинная дистанция. Тот сезон показал, что на длинной дистанции они были не готовы с нами конкурировать. Посмотрим, что будет в этом сезоне, — сказал Филипенко в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».