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23:35 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Филипенко о матче за Суперкубок: Брест будет супермотивирован. Потому что кроме как за Суперкубок у них мало шансов еще что-то выиграть

Зaщитник БAТЭ Егор Филипенко поделился мнением об игре с брестским «Динaмо» в Суперкубке Белaруси.

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— Могу сказать свое отношение к Суперкубку. Я никогда прямо очень серьезно не относился к Суперкубку Беларуси. Для меня по сути это товарищеская игра, которая ничего не дает. Расцениваю эту игру — как очередной матч подготовки к сезону.

Больше чем уверен, что для брестского «Динамо» это суперпринципиальная игра и они будут супер мотивированны. Потому что кроме как за Суперкубок у них мало шансов еще что-то выиграть. В Кубке Беларуси они не будут участвовать. Ну, а чемпионат — длинная дистанция. Тот сезон показал, что на длинной дистанции они были не готовы с нами конкурировать. Посмотрим, что будет в этом сезоне, — сказал Филипенко в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Игра БАТЭ — «Динамо» Брест в рамках Суперкубка Беларуси пройдет 2 марта.

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