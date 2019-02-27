«Реал» трясет. Это отразится на матче с «Барселоной»?
Что происходит в мадридском клубе перед класико.
Что происходит в мадридском клубе перед класико.
Три недели, разделившие два полуфинала Кубка Испании, мадридский «Реал» провел насыщенно и не слишком стабильно. О том, с каким настроением подходит «Королевский клуб» и отдельные его игроки к очередному класико — в материале «СЭ».
Борьба за золото в ла лиге дается «сливочным» с трудом. За удачным кубковым выездом на «Камп Ноу» (результативная ничья 1:1 в матче, в котором «Реал» вполне мог и выиграть) последовала убедительная победа в мадридском дерби (3:1), позволившая команде Сантьяго Солари обойти «Атлетико», подняться на вторую строчку в таблице и напомнить о себе лидирующей «Барселоне».
Однако уже в следующем туре «Реал» дома неожиданно уступил другому представителю Каталонии, «Жироне» (1:2), и все снова стало плохо — отставание в 9 очков от
Гостевая победа над «Леванте» (2:1) на минувших выходных слабо подсластила горечь того поражения — оба мяча мадридцы забили с пенальти после вмешательства ВАР, причем во втором случае даже эксперты лояльного к «Реалу» издания Marca признали, что Каземиру, за фол на котором дали одиннадцатиметровый, симулировал.
Тот пенальти подводит нас к следующему повороту сюжета — некрасивой выходке Гарета Бэйла. Валлийский нападающий забил с точки победный мяч в ворота «Леванте», но гол праздновать не стал, более того — грубо отмахнулся от Лукаса Васкеса, который подбежал поздравить партнера.
Солари сделал вид, что ничего не произошло. «Все это — домыслы журналистов. Бэйл радовался голу, говорил об этом в раздевалке. Он может праздновать так, как считает нужным — главное, чтобы забивал», — сказал после матча главный тренер «Реала».
И все же на видео заметно, что такая реакция Гарета удивила всех его одноклубников. Причин у подобного поведения может быть несколько.
На волне всех этих сорванных покровов и растущего напряжения внутри команды новость о достигнутом с Лукой Модричем соглашении по поводу его нового контракта — как бальзам на душу для болельщиков «Реала».
Речь идет о продлении действующего соглашения с 33-летним хорватом до 2021 года. По словам самого полузащитника, ставшего лауреатом «Золотого мяча"-2018, он будет счастлив завершить карьеру именно в Мадриде.
До этого момента у Модрича будет много возможностей взять еще несколько трофеев с «Королевским клубом». Возможность сразиться за первый из них будет разыграна в среду на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» пять лет не добирался до финала Кубка Испании. Сегодня эта серия неудач может быть нарушена.