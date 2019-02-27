Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.02
Ньюкасл Юнайтед2
Бернли0
Футбол. Зарубежный
26.02
Кардифф Сити0
Эвертон3
Футбол. Зарубежный
26.02
Хаддерсфилд1
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
26.02
Лестер2
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Все события
Фоторепортажи
19Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
11«Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных
08:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Хаддерсфилд» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Хаддерсфилда» обыграли «Вулверхэмптон» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся во вторник в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 90-й минуте забил Стив Мунье.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Хаддерсфилд» прервал 14-матчевую безвыигрышную серию (одна ничья и 13 поражений) в чемпионате Англии. Последний раз команда побеждала 25 ноября 2018 года, одолев тот же «Вулверхэмптон».

После 28 туров «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в премьер-лиге, имея в активе 40 очков. «Хаддерсфилд» с 14 баллами замыкает турнирную таблицу.

Результаты других игр дня:

«Кардифф» — «Эвертон» — 0:3,

«Лестер» — «Брайтон» — 2:1,

«Ньюкасл» — «Бернли» — 2:0.

Хаддерсфилд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вулверхэмптон Уондерерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Хабиб Нурмагомедов пригрозил правительству Дагестана
Оглушительная сенсация в КХЛ: «Спартак» обыграл СКА в Питере
Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 2 очка в игре «Вашингтона»
Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом
«Лацио» и «Милан» сыграли вничью в 1-м полуфинале Кубка Италии
Малкин забил победную шайбу в матче «Питтсбурга» с «Коламбусом»
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Серхио Рамоса
Раскрыты детали крушения самолета с футболистом Эмилиано Салой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь