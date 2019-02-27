«Хаддерсфилд» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Хаддерсфилда» обыграли «Вулверхэмптон» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Хаддерсфилда» обыграли «Вулверхэмптон» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 90-й минуте забил Стив Мунье.
«Хаддерсфилд» прервал 14-матчевую безвыигрышную серию (одна ничья и 13 поражений) в чемпионате Англии. Последний раз команда побеждала 25 ноября 2018 года, одолев тот же «Вулверхэмптон».
После 28 туров «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в
Результаты других игр дня:
«Кардифф» — «Эвертон» — 0:3,
«Лестер» — «Брайтон» — 2:1,
«Ньюкасл» — «Бернли» — 2:0.