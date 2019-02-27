«Хаддерсфилд» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся во вторник в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 90-й минуте забил Стив Мунье.

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«Хаддерсфилд» прервал 14-матчевую безвыигрышную серию (одна ничья и 13 поражений) в чемпионате Англии. Последний раз команда побеждала 25 ноября 2018 года, одолев тот же «Вулверхэмптон».

После 28 туров «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в премьер-лиге, имея в активе 40 очков. «Хаддерсфилд» с 14 баллами замыкает турнирную таблицу.

Результаты других игр дня:

«Кардифф» — «Эвертон» — 0:3,

«Лестер» — «Брайтон» — 2:1,