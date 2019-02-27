ПСЖ разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции по футболу
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали крупную победу над «Дижоном» в четвертьфинальном матче Кубка Франции и вышли в следующую стадию турнира.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали крупную победу над «Дижоном» в четвертьфинальном матче Кубка Франции и вышли в следующую стадию турнира.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Париже, завершилась со счетом 3:0 в пользу действующего обладателя Кубка страны. Дубль оформил Анхель Ди Мария (8-я и 28-я минуты), еще один мяч забил Тома Менье (76).
Соперник «ПСЖ» по полуфиналу турнира определится позднее.