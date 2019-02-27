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08:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Порту» победил «Брагу» в первом матче полуфинала Кубка Португалии

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Брагу» в первом матче полуфинала Кубка Португалии.

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Источник: AP 2019

Игра, прошедшая во вторник в Порту, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Алекс Теллес (37-я минута, с пенальти), Тикиньо Соарес (63) и Ясин Браими (90+4).

Ответный матч состоится в начале апреля в Браге.

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