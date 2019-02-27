«Порту» победил «Брагу» в первом матче полуфинала Кубка Португалии
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Брагу» в первом матче полуфинала Кубка Португалии.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Брагу» в первом матче полуфинала Кубка Португалии.
Игра, прошедшая во вторник в Порту, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Алекс Теллес (37-я минута, с пенальти), Тикиньо Соарес (63) и Ясин Браими (90+4).
Ответный матч состоится в начале апреля в Браге.