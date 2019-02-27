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08:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Сампдория» выкупила у «Ювентуса» права на вратаря Эмиля Аудеро

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Сампдория» выкупил у «Ювентуса» права на голкипера Эмиля Аудеро, сообщается на официальном сайте туринской команды.

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Источник: Reuters

«Сампдория» арендовала Аудеро в июле прошлого года, а теперь 22-летний игрок присоединится к генуэзскому клубу на постоянной основе. По договоренности «Сампдория» заплатит «Ювентусу» за этот трансфер 20 миллионов евро, которые будут переданы туринцам в течение четырех лет.

В текущем сезоне Аудеро провел 26 игр в составе «Сампдории» и пропустил 32 мяча.

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