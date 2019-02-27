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09:17 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Ювентус» и «Наполи» начали борьбу за Икарди

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Итальянские клубы «Ювентус» и «Наполи» намерены приобрести футболиста «Интера» Мауро Икарди, сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: Reuters

По данным источника, «Наполи» предложил Икарди контракт с зарплатой в 9 миллионов евро, включая бонус в размере 2 миллионов, что сделало бы аргентинца самым высокооплачиваемым игроком серии А после футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Но «Интер» больше склоняется к сделке со «Старой синьорой», которая вела переговоры о переходе 26-летнего форварда еще летом 2018 года.

Отмечается, что Икарди точно не перейдет в какой-либо клуб из чемпионатов Англии, Франции или Испании, так как жена и агент футболиста Ванда Нара с детьми не может покинуть Италию из-за судебных тяжб об опеке с бывшим мужем, экс-игроком «Москвы» Макси Лопесом.

Ранее Икарди был лишен звания капитана «Интера». По информации итальянских СМИ, Икарди был лишен капитанской повязки из-за того, что переговоры о продлении контракта с клубом, которые вела Нара, зашли в тупик.

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