СМИ: «Ювентус» и «Наполи» начали борьбу за Икарди

Источник: Reuters

По данным источника, «Наполи» предложил Икарди контракт с зарплатой в 9 миллионов евро, включая бонус в размере 2 миллионов, что сделало бы аргентинца самым высокооплачиваемым игроком серии А после футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Но «Интер» больше склоняется к сделке со «Старой синьорой», которая вела переговоры о переходе 26-летнего форварда еще летом 2018 года.

Отмечается, что Икарди точно не перейдет в какой-либо клуб из чемпионатов Англии, Франции или Испании, так как жена и агент футболиста Ванда Нара с детьми не может покинуть Италию из-за судебных тяжб об опеке с бывшим мужем, экс-игроком «Москвы» Макси Лопесом.