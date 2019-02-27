СМИ: «Ювентус» и «Наполи» начали борьбу за Икарди
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Итальянские клубы «Ювентус» и «Наполи» намерены приобрести футболиста «Интера» Мауро Икарди, сообщает Tuttomercatoweb.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Итальянские клубы «Ювентус» и «Наполи» намерены приобрести футболиста «Интера» Мауро Икарди, сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, «Наполи» предложил Икарди контракт с зарплатой в 9 миллионов евро, включая бонус в размере 2 миллионов, что сделало бы аргентинца самым высокооплачиваемым игроком серии А после футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Но «Интер» больше склоняется к сделке со «Старой синьорой», которая вела переговоры о переходе 26-летнего форварда еще летом 2018 года.
Отмечается, что Икарди точно не перейдет в
Ранее Икарди был лишен звания капитана «Интера». По информации итальянских СМИ, Икарди был лишен капитанской повязки