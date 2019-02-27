Новичок КПЛ подписал нападающего c опытом игры в российской премьер-лиге

На родине форвард играл за клубы «ВИТ Джорджия» (2012−2015), «Шукура» (2015−2016), «Динамо» (2016).

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В феврале 2017-го перешел в клуб российской премьер-лиги «Оренбург». Сыграл 11 матчей, забил гол «Краснодару», но клуб вылетел в ФНЛ. К тому же Лобжанидзе получил травму и уехал лечиться в Грузию.

В сезоне 2018 года поиграл за два грузинских клуба — «Шукура» и «Металлург». В активе имеет один матч за национальную сборную.

Отметим, что «Тараз» в прошлом году занял второе место в первой лиге и этим самым напрямую вышел в премьер-лигу. В межсезонье команду принял казахстанский тренер Вахид Масудов. В зимнее трансферное окно состав южан из легионеров пополнили Рибейро Эливелто, Неманья Суботич, Михайло Йованович, Лаша Касрадзе.