Новичок КПЛ подписал нападающего c опытом игры в российской премьер-лиге
«Тараз» подписал очередного легионера, коим стал 26-летний грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе, передает корреспондент Vesti.kz.
«Тараз» подписал очередного легионера, коим стал 26-летний грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе, передает корреспондент Vesti.kz.
На родине форвард играл за клубы «ВИТ Джорджия» (2012−2015), «Шукура» (2015−2016), «Динамо» (2016).
В феврале 2017-го перешел в клуб российской
В сезоне 2018 года поиграл за два грузинских клуба — «Шукура» и «Металлург». В активе имеет один матч за национальную сборную.
Отметим, что «Тараз» в прошлом году занял второе место в первой лиге и этим самым напрямую вышел в
Трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.