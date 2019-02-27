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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

Затишье перед бурей, или кто из легионеров возглавляет рейтинг лучших трансферов КПЛ-2019

Зимнее трансферное окно в КПЛ закроется только 3 апреля, из-за чего некоторые казахстанские клубы, от которых ждут трансферных бомб, избрали ожидаемо выжидательную позицию. Хотя есть команды, которые уже на 90 процентов укомплектовали свои составы. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Громких приобретений болельщики ждали от «Астаны» и «Кайрата», но ведущие клубы чемпионата в своей трансферной политике упор сделали на перспективных игроков.

Так, пятикратный чемпион пригласил 27-летнего казахстанского форварда Сергея Хижниченко, 21-летнего хорватского защитника Луку Шимуновича и 23-летнего румынского вингера Дорина Ротариу. «Кайрат» в свою очередь подписал 26-летнего сербского защитника Раде Дугалича, 25-летнего польского вингера Конрада Вжесински, 23-летнего игрока сборной Казахстана Еркебулана Тунгышбаева, 20-летнего южнокорейского полузащитника Хана Чжон Ву и 24-летнего хорватского латераля Дино Микановича.

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Однако ни один из этих трансферов нельзя отнести к топовым. Разве что Тунгышбаев реально способен усилить состав алматинцев, так как его игровые качества всем хорошо известны, чего пока нельзя сказать о состоятельности легионеров. Например, того же Шимуновича в Беларуси не жаловали, Ву — «темная лошадка», разве что о Микановиче болельщики «Орхуса» хорошо отзывались. Но хорват славу снискал в Дании, а тут еще ничего не доказал.

Возможно, «Астане» с «Кайратом» до апреля посчастливится усилиться более известными игроками, а пока тройку лучших трансферов КПЛ зимы возглавляют следующие легионеры.

Первое место остается за 29-летним белорусским новобранцем «Тобола» Михаилом Гордейчуком с текущей трансферной стоимостью в два миллиона евро. Уроженец Сарани прошлый сезон не может занести себе в актив, потому что из-за травмы отыграл всего 11 матчей за БАТЭ. И все же, по мнению экспертов и агентов, он должен помочь костанайцам в этом году.

Вторым идет 30-летний бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло со стоимостью в 1,3 миллион евро. Последние 2,5 сезона он отыграл в Болгарии. Не сказать, что там восхищал своей игрой, хотя в «Ботеве» его запомнили как креативного игрока. Но это, конечно же, не гарантирует ему долгое пребывание в КПЛ.

Третью позицию занимает небезызвестный 28-летний колумбийский игрок средней линии Рохер Каньяс со стоимостью в один миллион евро. В КПЛ экс-игрок «Астаны» и «Ордабасы» вернулся транзитом через Беларусь, где защищал цвета солигорского «Шахтера» в прошлом году. Каньяс был одним из ведущих игроков клуба, однако в середине сезона самовольно его покинул. В Солигорске собирались на него воздействовать через ФИФА, но так получилось, что зимой легионер оказался в «Иртыше», подписав контракт до конца года. Учитывая его адаптированность к КПЛ, то, скорее всего, придется ко двору «Иртышу», а до какого конкретно времени — сезон покажет.

Трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.

Руслан Ошуров

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