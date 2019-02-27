Затишье перед бурей, или кто из легионеров возглавляет рейтинг лучших трансферов КПЛ-2019
Зимнее трансферное окно в КПЛ закроется только 3 апреля,
Зимнее трансферное окно в КПЛ закроется только 3 апреля,
Громких приобретений болельщики ждали от «Астаны» и «Кайрата», но ведущие клубы чемпионата в своей трансферной политике упор сделали на перспективных игроков.
Так, пятикратный чемпион пригласил 27-летнего казахстанского форварда Сергея Хижниченко, 21-летнего хорватского защитника Луку Шимуновича и 23-летнего румынского вингера Дорина Ротариу. «Кайрат» в свою очередь подписал 26-летнего сербского защитника Раде Дугалича, 25-летнего польского вингера Конрада Вжесински, 23-летнего игрока сборной Казахстана Еркебулана Тунгышбаева, 20-летнего южнокорейского полузащитника Хана Чжон Ву и 24-летнего хорватского латераля Дино Микановича.
Однако ни один из этих трансферов нельзя отнести к топовым. Разве что Тунгышбаев реально способен усилить состав алматинцев, так как его игровые качества всем хорошо известны, чего пока нельзя сказать о состоятельности легионеров. Например, того же Шимуновича в Беларуси не жаловали, Ву — «темная лошадка», разве что о Микановиче болельщики «Орхуса» хорошо отзывались. Но хорват славу снискал в Дании, а тут еще ничего не доказал.
Возможно, «Астане» с «Кайратом» до апреля посчастливится усилиться более известными игроками, а пока тройку лучших трансферов КПЛ зимы возглавляют следующие легионеры.
Первое место остается за 29-летним белорусским новобранцем «Тобола» Михаилом Гордейчуком с текущей трансферной стоимостью в два миллиона евро. Уроженец Сарани прошлый сезон не может занести себе в актив, потому что
Вторым идет 30-летний бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло со стоимостью в 1,3 миллион евро. Последние 2,5 сезона он отыграл в Болгарии. Не сказать, что там восхищал своей игрой, хотя в «Ботеве» его запомнили как креативного игрока. Но это, конечно же, не гарантирует ему долгое пребывание в КПЛ.
Третью позицию занимает небезызвестный 28-летний колумбийский игрок средней линии Рохер Каньяс со стоимостью в один миллион евро. В КПЛ
Трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.
Руслан Ошуров