«Манчестер Сити» потерял Лапорта и Фернандиньо до середины марта

Оба игрока были заменены в воскресном финальном матче Кубка английской лиги с «Челси» (победа «горожан» в серии пенальти — 1:0). Фернандиньо получил травму отводящей мышцы, а Лапорт повредил подколенное сухожилие. По словам главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы, оба футболиста вряд ли смогут вернуться в строй раньше, чем к четвертьфинальной игре Кубка Англии со «Суонси Сити», которая пройдет 16 марта.