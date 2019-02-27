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13:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» потерял Лапорта и Фернандиньо до середины марта

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт и Фернандиньо выбыли из строя до середины марта из-за травм, сообщается на сайте английского клуба.

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Источник: AP 2019

Оба игрока были заменены в воскресном финальном матче Кубка английской лиги с «Челси» (победа «горожан» в серии пенальти — 1:0). Фернандиньо получил травму отводящей мышцы, а Лапорт повредил подколенное сухожилие. По словам главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы, оба футболиста вряд ли смогут вернуться в строй раньше, чем к четвертьфинальной игре Кубка Англии со «Суонси Сити», которая пройдет 16 марта.

Также Габриэл Жезус и Джон Стоунз, скорее всего, пропустят матч чемпионата Англии с «Вест Хэмом» в среду.

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