«Манчестер Сити» потерял Лапорта и Фернандиньо до середины марта
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт и Фернандиньо выбыли из строя до середины марта
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт и Фернандиньо выбыли из строя до середины марта
Оба игрока были заменены в воскресном финальном матче Кубка английской лиги с «Челси» (победа «горожан» в серии пенальти — 1:0). Фернандиньо получил травму отводящей мышцы, а Лапорт повредил подколенное сухожилие. По словам главного тренера «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы, оба футболиста вряд ли смогут вернуться в строй раньше, чем к четвертьфинальной игре Кубка Англии со «Суонси Сити», которая пройдет 16 марта.
Также Габриэл Жезус и Джон Стоунз, скорее всего, пропустят матч чемпионата Англии с «Вест Хэмом» в среду.