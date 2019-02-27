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13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Теперь за миллион, или кто помешал «Кайрату» заполучить Сейдахмета в 2014 году

Тренер по научно-методическому обеспечению подготовки сборных команд Казахстана Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz, рассказал историю, как форвард сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет едва не стал игроком алматинского «Кайрата», еще будучи воспитанником таразской школы «Монтажник».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Павел Петрович в течении четырех лет руководил отделом скаутинга академии ФК «Кайрат» и проводил селекцию среди юных игроков Казахстана. Он отметил талант Сейдахмета, когда тот был еще ребенком.

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Также алматинцы могли заполучить и полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, но их опередила «Астана».

«Сейдахмет — талантливый мальчик, я его знаю с 13 лет. Подметил его, когда ездил просматривать игроков в Тараз. В 2014 году, когда ему было 15 лет, я предлагал перевести его в “Кайрат”. Приезжал Георгий Хутиди (директор ФК “Монтажник” и тренер Сейдахмета — прим.авт), он разговаривал с Патриком (Патрик Ван Лиувен — бывший спортивный директор “Кайрата”, — прим.авт), Георгий Павлович предлагал сотрудничество, чтобы “Монтажник” — школа, где занимался Сейдахмет, стала филиалом “Кайрата”. Это действительно хорошая школа, помимо Сейдахмета там было еще много интересных ребят. Но стороны не нашли точки соприкосновения. Патрик был фигурой временной, не оценил возможности, не разглядел в нем ничего, а сейчас в прессе пишут, что “Кайрат” может заплатить за Сейдахмета миллион. Тогда же мог оказаться в “Кайрате” Бахтиер Зайнутдинов, но он болел, почти год не тренировался, я разговаривал с родителями, но в итоге “Астана” опередила “Кайрат”. На мой взгляд, в нынешней ситуации Еркебулану надо возвращаться, поскольку необходима игровая практика, зачем сидеть на лавке? Я за то, чтобы он вернулся в Казахстан в один из ведущих клубов. Чисто физически он еще не достиг необходимых кондиций, не хватает силенок, отсюда бывают травмы. Он немного рано уехал в Россию, никуда бы агенты и предложения не делись. Уезжать надо, когда ты сложившийся спортсмен, тем более в России, где превалирует силовой футбол. Тот же Бахтиер Зайнутдинов парень крепкий, ему будет сложно конкурировать в “Ростове”, но у него есть все качества, чтобы заиграть», — сказал Черепанов.

Отметим, что на данный момент Сейдахмет является игроком «Уфы», но, как заявил генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов, по 19-летнему нападающему поступили предложения от казахстанских и зарубежных команд.

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