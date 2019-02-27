Теперь за миллион, или кто помешал «Кайрату» заполучить Сейдахмета в 2014 году

«Сейдахмет — талантливый мальчик, я его знаю с 13 лет. Подметил его, когда ездил просматривать игроков в Тараз. В 2014 году, когда ему было 15 лет, я предлагал перевести его в “Кайрат”. Приезжал Георгий Хутиди (директор ФК “Монтажник” и тренер Сейдахмета — прим.авт), он разговаривал с Патриком (Патрик Ван Лиувен — бывший спортивный директор “Кайрата”, — прим.авт), Георгий Павлович предлагал сотрудничество, чтобы “Монтажник” — школа, где занимался Сейдахмет, стала филиалом “Кайрата”. Это действительно хорошая школа, помимо Сейдахмета там было еще много интересных ребят. Но стороны не нашли точки соприкосновения. Патрик был фигурой временной, не оценил возможности, не разглядел в нем ничего, а сейчас в прессе пишут, что “Кайрат” может заплатить за Сейдахмета миллион. Тогда же мог оказаться в “Кайрате” Бахтиер Зайнутдинов, но он болел, почти год не тренировался, я разговаривал с родителями, но в итоге “Астана” опередила “Кайрат”. На мой взгляд, в нынешней ситуации Еркебулану надо возвращаться, поскольку необходима игровая практика, зачем сидеть на лавке? Я за то, чтобы он вернулся в Казахстан в один из ведущих клубов. Чисто физически он еще не достиг необходимых кондиций, не хватает силенок, отсюда бывают травмы. Он немного рано уехал в Россию, никуда бы агенты и предложения не делись. Уезжать надо, когда ты сложившийся спортсмен, тем более в России, где превалирует силовой футбол. Тот же Бахтиер Зайнутдинов парень крепкий, ему будет сложно конкурировать в “Ростове”, но у него есть все качества, чтобы заиграть», — сказал Черепанов.