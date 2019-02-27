FA расследует информацию о незаконной выплате «Манчестер Сити» агенту Санчо

На момент трансфера игроку было 14 лет, и руководство «Сити» сделало выплату его агенту в размере £ 200 тыс. (около € 233 тыс.) для осуществления перехода из «Уотфорда».



Напомним, по правилам в Англии агентам запрещено представлять интересы футболистов младше 16 лет, а клубам — делать выплаты законным представителям юных игроков. При этом в «Манчестер Сити» опровергли появившуюся информацию. Тем не менее Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении клуба.