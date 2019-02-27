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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

FA расследует информацию о незаконной выплате «Манчестер Сити» агенту Санчо

«Манчестер Сити» может столкнуться с проблемами в связи с нарушениями при трансферах юных футболистов, сообщает BBC со ссылкой на Der Spiegel.

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Источник: AP 2019

По информации источника, английский клуб нарушил регламент при переходе полузащитника Джейдона Санчо, который в настоящий момент защищает цвета дортмундской «Боруссии».

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На момент трансфера игроку было 14 лет, и руководство «Сити» сделало выплату его агенту в размере £ 200 тыс. (около € 233 тыс.) для осуществления перехода из «Уотфорда».

Напомним, по правилам в Англии агентам запрещено представлять интересы футболистов младше 16 лет, а клубам — делать выплаты законным представителям юных игроков. При этом в «Манчестер Сити» опровергли появившуюся информацию. Тем не менее Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении клуба.

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