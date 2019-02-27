Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
24Кубок легенд: Россия — чемпион, один кубок и три Аршавина
9Российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира
16:16 (мск), источник: Р-Спорт

Иско пропустит матч «Реала» с «Барселоной» в Кубке Испании

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полузащитник Иско не поможет мадридскому «Реалу» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу с «Барселоной».

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщается на официальном сайте «Королевского клуба», Иско не вошел в заявку команды на игру, которая пройдет в Мадриде в среду. Испанский хавбек пропустил несколько последних матчей «Реала» из-за проблем со спиной.

В первом полуфинальном матче, который состоялся 6 февраля на поле «сине-гранатовых», была зафиксирована ничья — 1:1.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Хабиб Нурмагомедов пригрозил правительству Дагестана
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами
В «Формуле-1» появится второй российский пилот
Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом
С Медведевой и Загитовой: кто выступит на чемпионате мира (фото)
ЧМ-2018 прошел, деньги остались. ФИФА продолжит платить России
Прогноз букмекеров: Кубковое «класико» порадует голами
«Спартак» ведет расследование из-за текста про «нищебродов»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь