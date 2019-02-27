Иско пропустит матч «Реала» с «Барселоной» в Кубке Испании
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полузащитник Иско не поможет мадридскому «Реалу» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу с «Барселоной».
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полузащитник Иско не поможет мадридскому «Реалу» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу с «Барселоной».
Как сообщается на официальном сайте «Королевского клуба», Иско не вошел в заявку команды на игру, которая пройдет в Мадриде в среду. Испанский хавбек пропустил несколько последних матчей «Реала»
В первом полуфинальном матче, который состоялся 6 февраля на поле «сине-гранатовых», была зафиксирована ничья — 1:1.