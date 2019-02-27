Шакиру обвиняют в мошенничестве. Жена Пике должна 14,5 млн евро налоговой службе Испании
Певица Шакира обвиняется в мошенничестве и неуплате налогов в казну Испании.
Певица Шакира обвиняется в мошенничестве и неуплате налогов в казну Испании.
В отношении жены защитника «Барселоны» Жерара Пике заведено дело. 42-летнюю
Прокуратура Барселоны обвиняет Шакиру в том, что она не выплатила в налоговую службу 14,5 миллиона евро.
Шакира не регистрировала себя налоговым резидентом, проживая при этом в Испании. Кроме того, она скрывала доходы через корпоративную сеть и офшоры в период с 2012 по 2014 год.
Люди из окружения певицы сообщили EFE, что Шакира согласна дать показания и сотрудничать со следствием. Они также утверждают, что колумбийка уже выплатила 14,5 миллиона евро и больше ничего не должна.
Те же источники сообщают, что Шакира всегда выполняла налоговые обязательства и пользовалась услугами известной фирмы Pricewaterhouse (PwC).afp.