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17:11 (мск), источник: Sports.Ru

Шакиру обвиняют в мошенничестве. Жена Пике должна 14,5 млн евро налоговой службе Испании

Певица Шакира обвиняется в мошенничестве и неуплате налогов в казну Испании.

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В отношении жены защитника «Барселоны» Жерара Пике заведено дело. 42-летнюю поп-исполнительницу из Колумбии обвиняют по шести пунктам.

Прокуратура Барселоны обвиняет Шакиру в том, что она не выплатила в налоговую службу 14,5 миллиона евро.

Шакира не регистрировала себя налоговым резидентом, проживая при этом в Испании. Кроме того, она скрывала доходы через корпоративную сеть и офшоры в период с 2012 по 2014 год.

Люди из окружения певицы сообщили EFE, что Шакира согласна дать показания и сотрудничать со следствием. Они также утверждают, что колумбийка уже выплатила 14,5 миллиона евро и больше ничего не должна.

Те же источники сообщают, что Шакира всегда выполняла налоговые обязательства и пользовалась услугами известной фирмы Pricewaterhouse (PwC).afp.

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