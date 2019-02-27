Вратарь Джанаев подписал контракт с польским клубом «Медзь»

Источник: РИА "Новости"

Ранее в феврале казанский «Рубин» расторг контракт с 31-летним Джанаевым по соглашению сторон.

«Футболист успешно прошел медицинские тесты, проблемы с плечом остались позади. Контракт рассчитан до конца сезона», — говорится в сообщении клуба.

Джанаев выступал за «Рубин» с 2017 года. В составе команды голкипер провел 23 матча, в восьми из них отыграл «на ноль». В начале текущего сезона Джанаев травмировал плечо, возвращение к тренировкам состоялось в январе на сборах казанцев в Турции.

Джанаев выступал ранее за несколько российских клубов, в том числе за «Спартак» и «Ростов», с которыми завоевывал серебряные медали чемпионата России. Также на счету Джанаева один матч за сборную России.