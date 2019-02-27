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21:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду получил травму голеностопа и занимается индивидуально

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил травму голеностопа в матче чемпионата Италии с «Болоньей» (1:0), сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2019

На сегодняшней тренировке португалец занимался по индивидуальной программе. Завтра форвард пройдет медобследование.

Кроме того, индивидуально занимается полузащитник Дуглас Коста. В воскресенье, 3 марта, «Юве» встретится с «Наполи» в серии А.

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