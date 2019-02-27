Роналду получил травму голеностопа и занимается индивидуально

На сегодняшней тренировке португалец занимался по индивидуальной программе. Завтра форвард пройдет медобследование.

Кроме того, индивидуально занимается полузащитник Дуглас Коста. В воскресенье, 3 марта, «Юве» встретится с «Наполи» в серии А.