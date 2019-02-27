Бывший тренер «Спартака» Каррера сообщил, что в его карьере наступила пауза

Источник: РИА "Новости"

Каррера покинул пост главного тренера красно-белых 22 октября 2018 года. Сообщалось, что причиной стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона.

«Сейчас в моей жизни затишье, я наслаждаюсь жизнью, перевожу дух. Вокруг меня очень много футбола, смотрю все — от низших лиг Италии до чемпионата Англии. Хожу на «Аталанту», поскольку живу в Бергамо, и иногда на «Ювентус», — сказал 54-летний итальянец.