Бывший тренер «Спартака» Каррера сообщил, что в его карьере наступила пауза

Каррера покинул пост главного тренера красно-белых 22 октября 2018 года. Сообщалось, что причиной стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона.
«Сейчас в моей жизни затишье, я наслаждаюсь жизнью, перевожу дух. Вокруг меня очень много футбола, смотрю все — от низших лиг Италии до чемпионата Англии. Хожу на «Аталанту», поскольку живу в Бергамо, и иногда на «Ювентус», — сказал 54-летний итальянец.
Каррера провел в «Спартаке» два сезона, подписав контракт с клубом в 2016 году. В дебютном сезоне итальянец привел команду к первому за 16 лет чемпионству. Итальянец ранее также входил в тренерский штаб «Ювентуса» и сборной Италии.