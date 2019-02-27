Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал2
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон2
Фулхэм0
Все события
Фоторепортажи
11«Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных
18Жест Дзюбы, Пелагея и победа ЦСКА над «Витязем»
23:06 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер «Спартака» Каррера сообщил, что в его карьере наступила пауза

ТАСС, 27 февраля. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что в данный момент не занимается вопросом продолжения карьеры футбольного тренера. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Tutto Juve.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Каррера покинул пост главного тренера красно-белых 22 октября 2018 года. Сообщалось, что причиной стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона.

«Сейчас в моей жизни затишье, я наслаждаюсь жизнью, перевожу дух. Вокруг меня очень много футбола, смотрю все — от низших лиг Италии до чемпионата Англии. Хожу на «Аталанту», поскольку живу в Бергамо, и иногда на «Ювентус», — сказал 54-летний итальянец.

Каррера провел в «Спартаке» два сезона, подписав контракт с клубом в 2016 году. В дебютном сезоне итальянец привел команду к первому за 16 лет чемпионству. Итальянец ранее также входил в тренерский штаб «Ювентуса» и сборной Италии.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Родители фигуристов рассказали, как дети попали в группу Тутберидзе
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл астматику
Жестокий выбор: Медведева — в сборной, Туктамышева — мимо ЧМ
Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы ЧМ
12 шайб: Билялетдинова так не били со времен Олимпиады в Сочи
10 событий, которые сделают весну РПЛ идеальной
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»
Вяльбе: Мне горестно, это рок. Не знаю, что делать с норвежцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь