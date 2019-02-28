«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Арсенала». Голы у победителей забили Месут Озил (4-я минута), Генрих Мхитарян (27), Лоран Косельни (47), Пьер-Эмерик Обамеянг (59) и Александр Ляказетт (78). У проигравших отличился Ли Муссе (30).