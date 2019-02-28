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00:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Арсенал» дома одержал победу над «Борнмутом» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Арсенала». Голы у победителей забили Месут Озил (4-я минута), Генрих Мхитарян (27), Лоран Косельни (47), Пьер-Эмерик Обамеянг (59) и Александр Ляказетт (78). У проигравших отличился Ли Муссе (30).

«Арсенал» набрал 56 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.

В другом матче «Саутгемптон» дома победил «Фулхэм» — 2:0.

Арсенал
5:1
Первый тайм: 2:1
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 2827.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериЭдди Хоуи
Голы
Месут Езил(Сеад Колашинац)4′
Лис Муссе(Дэн Гослинг)30′
Генрих Мхитарян(Месут Езил)27′
Лоран Косьельни(Генрих Мхитарян)47′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Генрих Мхитарян)59′
Александр Ляказетт78′
Составы команд
19Бернд Лено
1Артур Боруц
5Сократис Папастатопулос
36′
5Натан Аке
6Лоран Косьельни
23Натаниел Клайн
18Начо Монреаль
33Крис Мефам
25Карл Дженкинсон
4Дэн Гослинг
10Месут Езил
6Эндрю Сермен
11Лукас Торрейра
69′
9Лис Муссе
29Маттео Гендузи
17Джошуа Кинг
32′
31Сеад Колашинац
57′
15Адам Смит
70′
17Алекс Ивоби
21Диего Рико
7Генрих Мхитарян
64′
10Джордон Айб
56′
9Александр Ляказетт
11Чарли Дэниэлс
77′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
24Райан Фрэйзер
80′
22Денис Суарес
44Сэм Сарридж
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)12
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
11Фолы9
4Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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