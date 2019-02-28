«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Арсенал» дома одержал победу над «Борнмутом» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Арсенал» дома одержал победу над «Борнмутом» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Арсенала». Голы у победителей забили Месут Озил (4-я минута), Генрих Мхитарян (27), Лоран Косельни (47),
«Арсенал» набрал 56 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице
В другом матче «Саутгемптон» дома победил «Фулхэм» — 2:0.
|Унаи Эмери
|Эдди Хоуи
|Месут Езил(Сеад Колашинац)
|4′
|Лис Муссе(Дэн Гослинг)
|30′
|Генрих Мхитарян(Месут Езил)
|27′
|Лоран Косьельни(Генрих Мхитарян)
|47′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Генрих Мхитарян)
|59′
|Александр Ляказетт
|78′
|19
|Бернд Лено
|1
|Артур Боруц
|5
|Сократис Папастатопулос
36′
|5
|Натан Аке
|6
|Лоран Косьельни
|23
|Натаниел Клайн
|18
|Начо Монреаль
|33
|Крис Мефам
|25
|Карл Дженкинсон
|4
|Дэн Гослинг
|10
|Месут Езил
|6
|Эндрю Сермен
|11
|Лукас Торрейра
69′
|9
|Лис Муссе
|29
|Маттео Гендузи
|17
|Джошуа Кинг
32′
|31
|Сеад Колашинац
57′
|15
|Адам Смит
70′
|17
|Алекс Ивоби
|21
|Диего Рико
|7
|Генрих Мхитарян
64′
|10
|Джордон Айб
56′
|9
|Александр Ляказетт
|11
|Чарли Дэниэлс
77′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
|24
|Райан Фрэйзер
80′
|22
|Денис Суарес
|44
|Сэм Сарридж
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)