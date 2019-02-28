Дубли Мане и ван Дейка помогли «Ливерпулю» обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ
В матче 28-го тура английской
В матче 28-го тура английской
Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Через 11 минут сенегальский форвард оформил дубль и удвоил преимущество мерсисайдцев в счёте. На 66-й минуте до разгромного счёт довёл нападающий Дивок Ориги. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил 4-й и 5-й голы. Таким образом, «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в английской
«Ливерпуль» набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (40) располагается на 7-м месте в таблице английской
|Юрген Клопп
|Хави Грасия
|Садио Мане(Трент Александр-Арнолд)
|9′
|Садио Мане(Трент Александр-Арнолд)
|20′
|Дивок Ориги(Эндрю Робертсон)
|66′
|Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)
|79′
|Виргил ван Дейк(Эндрю Робертсон)
|82′
|13
|Алиссон
|26
|Бен Фостер
|4
|Виргил ван Дейк
|2
|Дарил Янмат
|26
|Эндрю Робертсон
|6
|Эдриан Мариаппа
|32
|Жоэль Матип
|11
|Адам Масина
82′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|15
|Крейг Каткарт
79′
|3
|Фабинью
|16
|Абдулай Дукуре
|11
|Мохамед Салах
|19
|Уилл Хьюз
|27
|Дивок Ориги
|29
|Этьенн Капуэ
|5
|Джорджиньо Вайналдум
84′
|37
|Роберто Перейра
84′
|8
|Наби Кейта
|12
|Кен Сема
|7
|Джеймс Милнер
70′
|7
|Жерар Деулофеу
73′
|14
|Джордан Хендерсон
|8
|Том Клеверли
|10
|Садио Мане
78′
|9
|Трой Дини
73′
|20
|Адам Лаллана
|18
|Андре Грэй
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|5
|10
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)