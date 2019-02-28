Дубли Мане и ван Дейка помогли «Ливерпулю» обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ

Источник: Reuters

Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Через 11 минут сенегальский форвард оформил дубль и удвоил преимущество мерсисайдцев в счёте. На 66-й минуте до разгромного счёт довёл нападающий Дивок Ориги. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил 4-й и 5-й голы. Таким образом, «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 7 матчей.