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01:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубли Мане и ван Дейка помогли «Ливерпулю» обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Уотфорд».

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Источник: Reuters

Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Через 11 минут сенегальский форвард оформил дубль и удвоил преимущество мерсисайдцев в счёте. На 66-й минуте до разгромного счёт довёл нападающий Дивок Ориги. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил 4-й и 5-й голы. Таким образом, «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге до 7 матчей.

«Ливерпуль» набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (40) располагается на 7-м месте в таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Эвертоном», а «Уотфорд» примет «Лестер Сити».

Ливерпуль
5:0
Первый тайм: 2:0
Уотфорд
Футбол, Англия, Тур 2827.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппХави Грасия
Голы
Садио Мане(Трент Александр-Арнолд)9′
Садио Мане(Трент Александр-Арнолд)20′
Дивок Ориги(Эндрю Робертсон)66′
Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)79′
Виргил ван Дейк(Эндрю Робертсон)82′
Составы команд
13Алиссон
26Бен Фостер
4Виргил ван Дейк
2Дарил Янмат
26Эндрю Робертсон
6Эдриан Мариаппа
32Жоэль Матип
11Адам Масина
82′
66Трент Александр-Арнолд
15Крейг Каткарт
79′
3Фабинью
16Абдулай Дукуре
11Мохамед Салах
19Уилл Хьюз
27Дивок Ориги
29Этьенн Капуэ
5Джорджиньо Вайналдум
84′
37Роберто Перейра
84′
8Наби Кейта
12Кен Сема
7Джеймс Милнер
70′
7Жерар Деулофеу
73′
14Джордан Хендерсон
8Том Клеверли
10Садио Мане
78′
9Трой Дини
73′
20Адам Лаллана
18Андре Грэй
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)5
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
5Фолы7
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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